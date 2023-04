¿Fan de los lazos XXL? El nuevo vestido lila de Zara que lleva Rocío Osorno te dejará sin palabras

Este vestido lencero, del que quedan pocas unidades (por no decir ninguna, porque la mayoría de las tallas incluyen el indicativo 'Coming Soon', lo cual nos reconforta un poco) tiene un precio de 49,95 euros. Si ya optas por tener el look completo de Rocío Osorno, escoge las sandalias moradas de tacón de satén de Asos, con doble correa al tobillo, por 35,99 euros.