¿Y si lo que necesitamos esta Navidad es un look tan sencillo como el de Sara Carbonero?

Nos empeñamos en buscar looks para Navidad en los que abunden las lentejuelas, las plumas, el terciopelo, el glitter y demás fórmulas fantasiosas, y nos olvidamos que la premisa de "menos es más" funciona también en esta época del año. Ojo porque no estamos incitando ni mucho menos a pasar de todas estas alternativas ilusionistas, pero sí a no perder de vista que siempre hay otras alternativas menos decoradas que pueden conseguir el mismo 'efecto wow' cuando las llevas puestas.