El vestido de invitada más bonito de Zara cuesta menos de 20 euros

Tu mayor entretenimiento es pasar horas en redes fichando todas las bodas que se suceden cada fin de semana. Te enamoras del vestido de novia, pero también de muchos de los looks de invitada. Ahora, cuando te toca ser a ti ser la invitada, no sabes muy bien por qué pero todo parece complicarse. Bueno no es que se complique, sino que a la hora de seleccionar te vuelves mucho más exigente y no hay muchos que te convenzan por completo. Ese evento merece todo lo mejor y si es de la mano del look de invitada más ‘top’ y además es 'low cost', mejor que mejor.