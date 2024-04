Los vaqueros ‘wide leg’ de Zara que SÍ gustan a las mayores de 40

Decimos constantemente que la moda no tiene edad y que la revolución ‘ageless’ ha llegado para quedarse. Ahora, triunfan las ‘influencers’ de todas las generaciones y vemos sobre la pasarela a modelos que sobrepasan la barrera de los 50 (recordemos a Ángela Molina arrasando en el último desfile de Miu Miu). Sin embargo, hay piezas de nuestro armario que, innegablemente, parecen tener un público objetivo más joven. Un buen ejemplo de ello, son los vaqueros ‘wide leg’ inspirados en los 2000. Es cierto que son la última tendencia en ‘jeans’ y que no hay experta en moda que no los tenga ya colgando en sus perchas, pero no hay duda de que estos suponen todo un reto para las mujeres más mayores. Y no porque no les sienten bien, sino porque si tienes más de 35, es posible que recuerdes estos pantalones como aquellos que llevaste durante gran parte de tu adolescencia y que juraste no volver a llevar. Todas tenemos anclados en nuestra memoria esos días lluviosos en los que acababas con el bajo completamente empapado. Así que, el resurgir de esta tendencia, muchas lo hemos vivido desde la distancia y con la superioridad de haber pasado ya por ello. Tendencia superada. Sin embargo, acaba de llegar al catálogo de Zara un modelo que promete hacer temblar los cimientos de esta determinación ‘fashion’. Te lo aseguramos, va a ser muy difícil que, cuando lo veas, no lo incluyas de inmediato en tu lista de deseos.