Los vaqueros más buscados de la temporada están en Primark y cuestan solo 20 euros

Pocas prendas hay con tanta versatilidad como los vaqueros. Y no nos referimos únicamente a su poder para combinar con absolutamente todo tu armario, sino a la cantidad de modelos que podemos encontrar. Hay quienes siguen siendo fieles al pitillo –por mucho que lleven varios años alejados de la tendencia– y quienes se resisten a probar otras siluetas que les alejen de los clásicos ‘mom jeans’. De hecho, parecía que el reinado del ‘fit’ de corte recto, podría llegar a ser eterno. Sin embargo, la ruleta de la moda es caprichosa y, esta temporada, llegaron a nuestra vida los llamados ‘jeans wide leg’, con claras reminiscencias al estilo de los 2000: son anchos, con el talle ligeramente caído e, incluso, incorporan detalles como el efecto desgastado o ‘destroy’ (o, lo que es lo mismo, múltiples agujeros y rotos). Estos se han convertido, definitivamente, en los grandes favoritos de las expertas en moda y, aunque no sean capaces de derrocar –al menos, no del todo– a los modelos más clásicos, una cosa está clara: están por todas partes.