Los vaqueros joya más ideales y exclusivos los tiene Paula Echevarría y sientan así de bien

Los cuatro conciertos con los que Karol G arrasó en Madrid, y logró reunir a más de 300 mil personas en el Estadio Santiago Bernabéu, sirvieron no solo para darnos cuenta de la gran artista que es la colombiana, sino también para disfrutar de un impresionante despliegue de looks que lucieron todos los rostros conocidos que acudieron a alguno de los 'shows' durante esos días. Ester Expósito, Aitana o María Pedraza fueron algunas de las 'celebrities' que no quisieron perderse a 'La Bichota' en directo y siguieron el 'dress code' a rajatabla para así vivir la experiencia al máximo.