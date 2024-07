Estas son las prendas y accesorios flúor que potencian el bronceado a partir de los 40 años: palabra de Paula Echevarría

El mejor ejemplo se lo hemos visto a Paula Echevarría, que esta semana ha estado en un evento con un look súper vibrante y muy de tendencia en este 2024. La actriz presumió de bronceado y tipazo con un pantalón corto y top a juego de lo más estilizador y con un efecto piernas infinitas que nos encanta. Paula apostó una vez más por el color neón, que no puede ser más veraniego y que sienta de maravilla a todas esas mujeres que, a partir de los 40 años, buscan rejuvenecer y dar un aire fresco y moderno a su look.