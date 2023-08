Los mejores trucos para seguir llevando en otoño tus vestidos favoritos del verano

Las gabardinas son claves durante la época de entretiempo y pueden salvar tus vestidos veraniegos en más de una ocasión. Además, al no ser tan toscas como un abrigo, el contraste no es tan acusado. Y si no, que se lo digan a Chiara Ferragni, que no duda en lucir un ‘trench’ de estilo clásico con un minivestido ‘XXS’.