Los nueve vestidos de Zara para este otoño que vas a querer fichar YA

Si bien las altas temperaturas son las protagonistas de nuestro día a día, e incluso las rebajas siguen presentes en multitud de webs de moda, hay quienes ya han comenzado a poner atención en las tendencias que marcarán el próximo otoño. Y es que resulta inevitable no echar un vistazo a las novedades, sobre todo si eres una amante del sector como nosotras. Qué colores y tejidos triunfarán, que siluetas no volverán a repetirse... Y, por supuesto, qué vestidos serán los que veamos despuntar sobre el 'street style'. Adelantarlos a lo que triunfará entre las expertas en moda y celebrities es una de nuestras pasiones -y la mejor forma de no quedarnos sin ellos-, por eso hemos puesto atención en los vestidos para otoño de Zara que ya están disponibles y que cuentan con todos los requisitos para hacerse virales.