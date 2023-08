Los tres vestidos para boda civil de Zara con los que querrás darte el "sí quiero"

Desde hace varias temporadas, encontrar vestidos de novia en el catálogo de Zara no es inusual. Bien cabría resaltar que no se trata de prendas enfocadas específicamente en este tipo de eventos, pero que sin embargo por sus características, tanto el diseño como el tejido o el color, sí son capaces de competir directamente con otras que sí lo están. Es decir, vestidos en tono blanco o variantes como el crudo o el 'beige' que rápidamente se sitúan como firmes alternativas para este gran día, sobre todo para bodas civiles -aunque no descartan el enlace religioso-. Ahora, poniendo atención en la temporada vigente, hemos seleccionado hasta tres opciones que podrían cumplir con estos requisitos, tres vestidos de Zara idóneos para una boda civil que parecen sacados directamente de la pasarela.