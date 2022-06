El trucazo de Meghan Markle para hacer que sus piernas parezcan más largas

El secreto mejor guardado de la duquesa de Sussex para alargar ópticamente sus piernas tiene mucho que ver con su forma de vestir.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si mides menos de 1,60 m y sueñas con tener unas piernas infinitas estás de enhorabuena, porque hemos venido a ayudarte. Y es que, gracias a la moda casi todo es posible y sabiendo qué ponerte y cómo combinarlo las cosas son mucho más fáciles de lo que imaginas. No te podemos prometer que vayas a parecer la nueva pívot del equipo nacional de baloncesto, pero sí te podemos asegurar que vas a ganar unos centímetros a efecto visual con este truco de estilo que pone en práctica hasta la mismísima Meghan Markle.

La duquesa de Sussex ha visitado esta semana la asociación Project Fearless, fundada por Merida Miller en 2019, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo dotar a las niñas y a los niños no binarios (de 9 a 14 años) de las herramientas necesarias para tener éxito en cualquier aspecto de sus vidas a través de cursos extraescolares que van desde la ciencia del clima hasta el skateboarding, pasando por el kick-boxing y el emprendimiento, entre otros.

Allí la vimos luciendo un look que, pese a ser sencillo, no nos ha pasado desapercibido, ya que no solo es la forma más elegante de crear un outfit bicolor en negro y color crema, sino que además es un estilismo que le ayuda a alargar ópticamente sus piernas, estilizándolas y elongándolas. ¿Cómo? Pues combinando varios trucos a la vez. El primero de ellos es elegir un pantalón negro, que es un color que no solo estiliza sino que alarga visualmente la silueta. El segundo, es elegir un pantalón de cintura alta, pues cuanto más alta sea la cintura de tu pantalón, más centímetros le 'robarás' a tu talle para añadírselo a las piernas. Por último, ha elegido un pantalón que además es tobillero, que deja al aire la parte más estrecha de sus piernas, lo que hace que inmediatamente se vuelvan visualmente más largas.

No es el primer truquito que le cazamos a Meghan, que ya ha comentado en alguna ocasión su técnica de maquillaje para parecer más joven. Hablamos, en concreto, de resaltar sus pecas. Sí, es así de sencillo. La duquesa de Sussex declaró al diario británico 'Express UK' que "tienden a hacer que el rostro parezca más joven". Y no se equivoca, ya que las pecas dulcifican las facciones y le dan ese aire de frescura y juventud al rostro.