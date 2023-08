Cómo limpiar tus alpargatas para que queden como nuevas

Son cómodas, pegan con prácticamente todo tu armario y, además, preciosas. Las alpargatas son un básico del fondo de armario veraniego y, temporada tras temporada, se alzan también como tendencia entre las expertas en moda, a lo largo y ancho del planeta. Eso por no hablar de que cada vez ganan más adeptas entre las invitadas y son muchas las novias que se lanzar a dar el ‘sí, quiero’ enfundadas en este calzado. Son, por así decirlo, una especie de comodín que te soluciona cualquier ‘look’ cuando quieres ir sofisticada pero no sufrir por ello. Eso sí, ahora que la época estival está llegando a su fin, es probable que ese par al que has dado tanto amor (es decir, que no has dejado de utilizar), haya acabado un poco perjudicado. Por supuesto, desprenderte de ellas no es una opción, pero, ¿cómo recuperar su estado original? Como no podía ser de otra forma, la respuesta la tiene La Ordenatriz. Y es que, cuando se trata de manchas imposibles o delicadas, no hay nada como recurrir a esta gurú de la limpieza. Ahora, Bego, nos ha desvelado un truco para limpiar las alpargatas y dejarlas como nuevas.