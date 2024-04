Las 'influencers' sevillanas comparten sus mejores consejos: cinco trucos infalibles que debes saber si vas a la Feria de Abril

Es probablemente una de las mayores preocupaciones para los que acuden a la Feria de Sevilla y no son sevillanos o no tienen caseta. Sin embargo, muchas fieles a esta fiesta han asegurado que el no conocer a nadie que tenga caseta no es ningún problema. Además de haber casetas públicas en las que puede entrar todo el mundo, las casetas privadas acaban siendo de acceso fácil una vez estás ahí. ¡El truco está en disfrutar y pasárselo bien!