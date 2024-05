El truco infalible de Chenoa para elevar sus camisas básicas durante el entretiempo

La cantante es ya todo una experta y se convierte en la mejor inspiración durante esta temporada. Ya no solo por los ‘lookazos’ que se marca cada semana en el programa ‘Tu Cara me Suena’, también por los que crea a diario basándose en un fondo de armario perfecto. La cantante y presentadora tiene claro que es temporada de camisas y arranca la semana con una combinación perfecta. Y es que ella sabe cómo crear un look con camisa sin que se vea aburrido y nos da una idea de look excepcional para empezar la semana. Además de tener en su armario camisetas con mensaje sencillas para combinar con blazer y vaqueros, tiene la fusión perfecta para elevar su colección de camisas.