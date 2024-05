Chenoa sobre su evolución profesional: "Antes estaba más desbordada y no entendía nada, ahora sé gestionarlo todo mejor"

Dirigida por John Krasinsk, 'IF' (título original) es un film para toda la familia y que, como su traducción revela, nos acerca al universo infinito de los amigos imaginarios en la infancia. Chenoa ha dado voz, en español, a Bloosom una AMI (amiga imaginria). "El doblaje siempre me ha gustado, la parte de control vocal... tiene partes muy parecidas a cantar ¿no? Y con Blossom me fue muy fáci, porque al final querían un poco de mí en ella. Tuvimos mucha conexión, yo me hice su amiga y me divertí muchísimo".