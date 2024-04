El truco para limpiar tus alpargatas después de la Feria de Abril y que queden como nuevas

Eso sí, ahora que la Feria de Abril está llegando a su fin, es probable que ese par de alpargatas al que has dado tanto amor (es decir, que no has dejado de utilizar), haya acabado un poco perjudicado. Especialmente si no has puesto en práctica el truco de 1 euro para que no se ensucien antes de pasearte por el Real de Sevilla o por cualquier otro terreno conflictivo que pueda estropear su suela de esparto (un material natural bastante delicado).