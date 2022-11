El traje oversize se lleva con botines y crop top, palabra de María Pombo

Resulta innegociable que en este 2022 el traje se lleve en formato oversize. Nada de siluetas ajustadas ni pantalones pitillo. Lo que necesita nuestro armario en lo que a sastrería se refiere es una blazer extragrande y unos pantalones anchos que lo acompañen. Ahora bien, ¿cómo podemos combinarlo? Está claro que la comodidad manda y que el resultado siempre va a ser desenfadado pero puede que no sepas muy bien con qué ponerte el conjunto con el que te has hecho para que de verdad quede bien y no parezca que vas con un conjunto tres tallas más grandes de lo que deberías. Tranquila, estamos aquí para arrojar algo de luz al respecto.