El traje de firma sevillana de Tamara Falcó para la 'vuelta al cole'

La famosa tertulia de los jueves en 'El Hormiguero' ha vuelto pisando fuerte y Tamara Falcó se marca uno de sus clásicos 'lookazos'. Aunque bien es cierto que durante el verano no ha dejado de darnos lecciones de estilo y nos ha sorprendido con sus outfits más coloridos y estampados, vuelve a la rutina con un elegante y monocromático look al que por supuesto no le faltan los detalles especiales.