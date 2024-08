Tamara Falcó y el vestido bordado de firma francesa que llevarán las mujeres más elegantes este otoño

La marquesa de Griñón triunfó desde el momento que se subió al avión con su look para vuelos largos. Ya una vez en el destino, nos conquistó con la falda larga de estampado vibrante para un paseo relajado y no ha tardado mucho más en descubrirnos el look perfecto para una noche de verano. Y es que para disfrutar de una velada romántica bajo la luz de la luna, Tamara Falcó ha encontrado el vestido perfecto para la ocasión y descubre así el diseño que llevarán las amantes de la moda más elegantes el próximo otoño.