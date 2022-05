En la nueva colección edición limitada está el look de invitada que andabas buscando y el bustier que combina con todo tu armario.

Cecilia Franco

No es una cuestión de ingenio, sino de perseverancia. No es una cuestión de dar con la combinación perfecta, sino con la prenda más adecuada. Puede que Instagram sea el mejor ejemplo para atreverse con combinaciones de invitada, pero también para encontrar inspiración. Porque sabemos lo complicado que puede llegar a ser encontrar el look de invitada más deslumbrante, pero Rocío Osorno tiene especialmente claro que las invitadas ya no piensan tanto en los clásicos vestidos, sueñan más bien con este bustier de Zara.

Las redes sociales se han convertido en todo una fuente de inspiración. Allí no solo damos con las composiciones más complicadas, también con esa prenda que justo andábamos buscando. O eso es lo que consigue Rocío Osorno en todos y cada uno de sus post.

Ya sabíamos que es una auténtica fan del gigante de Inditex. Pero si le sumamos a esto ese componente de invitada y don que tanto le caracteriza, obtenemos un look excelente pedido por todos. Hace poco estrenó el vestido amarillo más buscado de Zara, pero todo cambia y sabemos ya muy bien que las invitadas esta temporada de BBC buscan looks realmente cómodos y para ello un dos piezas será la mejor opción.

Y no, no estamos hablando del clásico traje. Tan solo estamos haciendo referencia al bustier más bonito de la firma. Estamos convencidas que así es, porque este diseño no puede ser más elegante, favorecedor y versátil. Ideal para estrenar en ese evento especial y seguir llevando toda la temporada sin parar.

El bustier pertenece a la edición limitada 'La nuit' que ofrece Zara. Un diseño que nos recuerda mucho a esa colaboración inicial con el Ballet de Nueva York, sus tejidos volátiles y sus volantes. Diseño ideal para combinar con un pantalón de traje como opción de invitada o con unos vaqueros para, por ejemplo, una opción más informal.

Este top en tono arena destaca por desbordar primavera en estado puro gracias a sus destacados volantes que conforman preciosas flores. Esta temporada BBC encuentra en Zara los diseños que parecen de lujo y no pasan desapercibidos, y logra un look de invitada versátil y elegante. Descubre todo lo que este bustier puede llegar a ofrecer a tu amplia variedad de looks y confirma así la revolución del nuevo concepto edición limitada que ofrece Zara. ¡Ya nada es tan complicado!