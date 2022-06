Modelos y 'trend setters' coinciden en que estas deportivas (las Adidas Samba) son las más 'cool' año. Y retro y divinas.

Clara Hernández

El olimpo de las zapatillas es enorme y poderoso. Por eso, cuando varias modelos y otras (muchas) 'trend setters' coinciden en lucir el mismo modelo una y otra vez no podemos dejar de tomar nota. No hay una única deportiva por la que estas hayan apostado este año, pero sí hay una que está, literalmente, por todas partes y que sus propietarias (de Bella Hadid, a Kendall Jenner, Kaia Gerber o Hailey Bieber) utilizan para acompañar sus looks urbanos.

¿Y cuál es esa zapatilla que parece ser una constante en los zapateros de algunas de las mujeres que más nos inspiran en cuanto a moda? Es de Adidas y fue inventada por primera vez hace, nada más y nada menos, que 70 años, a finales de la década de los 40, cuando se buscaba un calzado para atletas con gran tracción al suelo. Hablamos de las Adidas Samba, esas sneakers planas, minimalistas, elegantes y culturetas cuya línea no puede ocultar su talante retro y que una vez fueron el calzado indispensable, a finales de los 90, de Kate Moss, Freddy Mercury o el protagonista de la película 'Trainspotting', aquel Mark Renton interpretado por Ewan McGregor que corría a toda velocidad por las calles de Edimburgo (y lograba escapar).

Si en los 70 y en 80 las Adidas Samba fueron la estrella en los pies de tribus urbanas, y en los 90 se convirtieron en una de las primeras deportivas unisex del mercado, hoy Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kaia Gerber, Bella Hadid, Kate Mara, Rita Ora, Rihanna o Blanca Suárez lucen sus reediciones con suela de goma, refuerzo de ante y sus habituales tres rayas en festivales, paseos urbanos y recados con vaqueros y camisas básicas, pantalones sastre, faldas satinadas, shorts o vestidos midi. Y con o sin calcetines. ¡Van con todo!

¿Los modelos favoritos de estas sneakers para las que más saben de moda? Tanto las Classic, como las Vegan (elaborada con piel vegana y materiales reciclados), y en colores negro, blanco o berenjena (por ese orden), los cuales se pueden encontrar por precios que rondan los 100 euros en la página web oficial de la marca (en principio, estos modelos no han sido rebajados).

Mira otros modelos, más allá de las Adidas Samba, que marcan tendencia: