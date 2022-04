Sara Carbonero y Malú, las dos maneras de llevar el total black

La periodista y la cantante han demostrado que son muchas las formas en las que puedes vestir todo de negro siendo fiel a tu estilo personal.

María Aguirre

Aunque hay quien se resiste a hacerlo porque lo encuentra algo triste y aburrido, vestir de negro es el recurso perfecto para no fallar. Discreto, sobrio y, por qué no, elegante, es el más utilizado por las que más saben de moda porque tienen muy claro que con él el acierto está garantizado sea cual sea el contexto. Además, permite no tener que renunciar por optar por este tono a tu estilo personal, más que nada porque hay infinidad de opciones con las que lucir el total black sin perder tu esencia.

El mejor ejemplo para entender a qué nos referimos sobre las posibilidades que ofrece lo encontramos en los estilismos que Sara Carbonero y Malú han escogido, respectivamente, en las últimas horas. La periodista ha entrevistado a la artista en el programa radiofónico Que siga el baile con motivo del inicio de la nueva gira de esta última tras cuatro años de ausencia en los escenarios y ha sido justo en ese encuentro en la pecera de Radio Marca en el que han coincidido en el concepto del look siendo, eso sí, cada una fiel a su forma de vestir.

Malú tiene el negro como tono principal de su armario. Así al menos ha dejado constancia en la mayoría de sus apariciones se hayan producido estas en un concierto, en televisión o en redes sociales –hace unos días, por ejemplo, volvió a demostrarlo en El hormiguero aunque en esa ocasión sorprendió al incorporar una blazer verde flúor al conjunto–. Esta vez su elección ha sido de lo más casual, unos pantalones pitillos ajustados con zapatillas, una informal camisa y, sobre esta, una sudadera con pequeñas estrellas estampadas en el mismo tono. Una propuesta 100% cómoda para una jornada maratoniana de promociones por diferentes medios de comunicación.

Sara Carbonero, por su parte, ha preferido no renunciar a la estética boho que tanto le gusta y por eso su elección han sido unos pantalones de campana con un súeter metido por dentro, a los que ha añadido como accesorios un cinturón de hebilla plateada, unos botines de estilo cowboy con un tacón bajo y una serie de collares finos como los que acostumbra a llevar con los ha roto de manera sutil con el monocromatismo.

El inesperado twinning entre la presentadora y la cantante ha sido toda una casualidad pero hay que recordar que no es la primera vez que coinciden en gustos en lo que a moda se refiere. Hace unos meses pudimos comprobarlo cuando las dos fueron vistas con solo unos días de diferencia vestidas con el mismo traje de algodón bordado de la firma española Charo Ruiz Ibiza, Sara con en su versión en blanco y Malú, en negro.