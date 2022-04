Malú tiene claro cuál es la manera más sencilla de llevar colores flúor

La artista ha acudido a El hormiguero con una blazer neón capaz de atraer todas las miradas.

Julia García

Mil batallas es el título del último disco de Malú, el mismo que presentará en directo por diferentes ciudades en las próximas semanas gracias a un tour de conciertos de la que ha acudido a hablar al plató de El hormiguero por ser el más esperado en sus más de 20 años de carrera: "Es la primera gira después de la lesión, de la pandemia, de la niña...", ha explicado la cantante en referencia a lo ocurrido a lo largo de todo este tiempo desde que en 2018 se viera obligada a cancelar sus actuaciones tras sufrir una rotura de ligamentos en el pie derecho.

Visiblemente emocionada por todo lo que está por venir, la artista se ha sentado una vez frente a Pablo Motos –es una de las que forma parte del selecto club Platino del programa ya que han sido más de diez veces las que ha aparecido en el famoso show televisivo– con un look con tintes rockeros gracias a ser completamente de color negro con unos pantalones ajustados de piel y un top lencero, a los que solo ha necesitado añadir una chaqueta en verde flúor para que esta captara todo el protagonismo. La manera más sencilla de llevar los tonos neón con éxito.

Enfundada en este estilismo fluorescente, con el presentador habló Malú no solo de las ganas con las que afronta esta gira, también recordó algunas anécdotas divertidas como las que vivió junto a su madre en sus primeras veces sobre el escenario como cuando apareció "con todas las etiquetas de Zara a la vista" o "una vez, en el Palau de la Música, entré a cambiarme de ropa entre canción y canción. Y nos enredamos con el vestido tanto que el siguiente tema comenzó a sonar. Pedí el micro y empecé a cantar la balada en el vestuario, y se escuchaba a mi madre abrochándome. Salí al escenario y no podía mover la cabeza porque se me había enredado el pelo con la cremallera", contó entre risas.

Otro de los momentos que Malú repasó durante la entrevista fue cuando en un concierto perdió uno de sus anillos (los que lucía anoche son de la marca CXC) y golpeó sin querer con él a una fan suya que se encontraba entre el público. "Fue horroroso, no lo he pasado peor en la vida. Llevaba un anillo gordo en el dedo y, con un movimiento brusco de la coreografía, salió disparado, voló. Y veo a una señora en la primera fila quejándose con las manos en la boca. Lo peor fue que al quitarse las manos le faltaba un diente. Yo no pensaba más que en si tenía un seguro que cubriera eso. Una compañera bajó a ver cómo estaba y me tranquilizó porque la señora ya venía sin diente", narró.