La pana vuelve este invierno con diseños tan favorecedores como el que nos propone Sara Baceiredo, perfecto para crear 'total looks' o combinar por separado.

Cecilia Franco

Nos cuesta mucho adoptar nuevas tendencias, no obstante, gracias a Instagram todo es mucho más fácil y terminamos cediendo. Es cierto que siempre aparecen nuevas tendencias que de verdad nos sorprenden, pero luego hay otras que cumplen el famoso dicho de 'las modas siempre vuelven'. Y es que sí, las modas tienen retorno y parece que este invierno tenemos de vuelta los looks de pana o, eso mismo, es lo que nos ha querido transmitir Sara Baceiredo al descubrirnos el 'total look' en rebajas ideal para los días más fríos.

¿Recuerdas aquellas cazadoras y petos de pana que llevabas de pequeña? Todas tenemos algún que otro recuerdo con esas prendas tan calentitas que protagonizaban muchos de nuestros inviernos. Sin embargo, con el paso del tiempo tenemos una percepción de estas prendas de búsqueda de estabilidad gracias a las propuestas que nuestras 'influencers' favoritas lanzan a través de las redes. Y es que, al menos, Sara Baceiredo se ha declarado auténtica fan de este tejido para superar el invierno, y sabemos que no será la única.

La 'influencer' que encontró el abrigo más romántico de la temporada, ahora se anima con un 'total look' marcado por el clásico tejido de pana. Un diseño que, a simple vista, parece un mono pero realmente se trata de una sobrecamisa con botones y bolsillo, y pantalón de corte recto.

Tal y como destaca ella misma, se trata de un look marcado por el color verde, que hemos encontrado en la firma fundada por la 'influencer' María Pombo, Name The Brand. Un conjunto que, además, hemos encontrado actualmente en las rebajas de la firma y es motivo de máxima alegría. Ahora podrás conseguir la camisa por tan solo 49 € (antes 69,95 €) y el pantalón por 42 € (antes 59,95 €).

15 productos imprescindibles de las rebajas de Zara Ver 15 fotos

-Este invierno necesitamos en nuestro armario el tierno jersey de Sara Baceiredo que 'sí, nos quiere'.

-Sara Baceiredo encuentra el jersey más original perfecto para afrontar un duro día de trabajo en la oficina.

Sara Baceiredo ha optado por la unión de ambas prendas, pero también tienes la opción de combinar una de ellas con tus básicos de armario, o incluir la sobrecamisa como look a capas, y crear una propuesta completamente diferente. Aprovecha las rebajas para rescatar las prendas de pana más 'fashion' de la temporada y déjate sorprender por los clásicos.