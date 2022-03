La monarca ha acudido al evento del proyecto "Diversidad en serie: historias que merecen ser contadas" con un 'look' reciclado.

Tamara Conde

La reina Letizia ha estado presente este jueves en la entrega de premios del II Festival de Cortos “Diversidad en Serie”, en la Casa del Lector en Madrid. La reina ha optado, de nuevo, por sacar del armario prendas que ya hemos podido ver en otras ocasiones, pero que son un acierto seguro. En este caso, la falda lápiz de leopardo que ya pudimos ver hace unos años, en 2018, en la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes. Como en ese momento, la falda ha vuelto a ser la pieza estrella del conjunto, diseñada por Roberto Verino, uno de los más recurrentes de la reina Letizia.

Doña Letizia ha decidido combinarlo con un chaquetón evasé de lana de color blanco tipo 'blazer' de Carolina Herrera que pertenece a su hija Leonor. La infanta lució esta chaqueta en 2020, en Oviedo, en la entrega de Premios Princesa de Asturias. Consigue darle un toque más desenfadado por la manera en la que lo lleva, por encima de los hombros. El bolso y los zapatos en negro son un básico que combinan a la perfección con la falda y la chaqueta, clave para no sobrecargar demasiado el 'outfit'.

El maquillaje natural y el 'eyeliner' oscuro resaltan la mirada de la reina que ha optado por uno de los pendientes de tendencia, de aro en color dorado.

No es la primera vez que podemos ver a la reina Letizia recuperando prendas antiguas de su armario. Hace unos días la veíamos deslumbrando con un vestido rojo, perteneciente a la reina Sofía, en el almuerzo en honor al Presidente de la República de Costa Rica. El hecho de optar por 'looks' reciclados demuestra que hay ciertas prendas que no pasan de moda y que deberíamos guardar en nuestro guardarropa como tesoros, porque nunca se sabe cuando va a ser la próxima vez que las volveremos a necesitar. Prendas que son un fondo de armario y que aunque no sean básicos, como el 'animal print', siempre pueden volver a lucirse en una apropiada ocasión.

El evento al que ha acudido la reina es un acto de "Diversidad en serie: historias que merecen ser contadas", un proyecto formado por Netflix y Campus FAD dirigido a estudiantes de todo el ámbito nacional de Secundaria y Formación Profesional para promover la diversidad en las aulas. Se trata de un concurso de cortos en el que han participado 900 estudiantes y del que han salido galardonados cinco cortometrajes. En ellos, los estudiantes han elegido diferentes historias, reales o ficticias, para reflejar la importancia de la diversidad, tanto cultural, de género, intergeneracional, entre otros.