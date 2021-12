La combinación estrella de la temporada, según el 'street style', tiene mucho que ver con looks 'sporty chic' como el que nos propone Paula Echevarría.

Cecilia Franco

Hay cabida para todo en nuestro armario, sin límites. Esa es una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de este último año. El 'street style' ha sido el encargado de que, finalmente, lleguemos a esa conclusión tan clara. Y es que los estilos se fusionan para regalarnos 'lookazos' espectaculares como el que nos muestra Paula Echevarría en su último post y anima así a combinar todas tus sudaderas favoritas con americanas.

Nunca jamás lo hubieras imaginado. Esos looks 'sporty' que única y exclusivamente te ponías en esos días perezosos, que no te apetecía comerte demasiado la cabeza o, simplemente, para ir al gym, ahora se transforman. María Pombo ya lo demostró al crear un look digno del 'street style' con un chándal, y ahora es Paula Echevarría quien da un nuevo paso más para no solo optar por la comodidad de este tipo de prendas, sino mezclarlas con looks más 'chic' y romper con la mentalidad preestablecida.

De hecho, no es la primera vez que Paula se anima con esta mezcla. Hace unos días, para dar un paseo por Madrid, la actriz asturiana nos sorprendía con su forma de llevar la sudadera más viral de Sandro, junto a una gorra beisbolera y un elegante abrigo largo de paño. Sin embargo, si en algún momento pensaste que este look era insuperable, vuelve a dejarnos sin palabras, al demostrar que la combinación más 'trendy' para lograr un look de 'street style' desenfadado está en la fusión sudadera y blazer.

Paula ha optado por una sudadersa de Space Flamingo en tono gris, blazer entallada de cuadros en tono marrón de Yerse (120 €) y una gorra. Para completar el look, ha optado por unos jeans con aberturas en el bajo de Primark y unas sencillas zapatillas blancas de Adidas. Porque con sudaderas con estilo y una blazer, convertirás un look cómodo en 'lookazo'. Si aún no has probado esta combinación, te avisamos que este invierno se convertirá en tu recurso 'fav', porque lucirás estilosa y calentita. Tan solo necesitarás unir este resultado, con unos jeans en tendencia y una serie de complementos que unifiquen esa mezcla de estilos y, ¡voilà!