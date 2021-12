Esta temporada da una oportunidad al chándal con este diseño sostenible que nos descubre María Pombo en color chocolate. Se convertirá en tu nueva idea de fondo de armario y te sorprenderán sus resultados.

Cecilia Franco

Las prendas de fondo de armario lo tienen todo. Son cómodas, nos salvan la vida y, pase lo que pase, el acierto está asegurado. Pero ahora que el mundo 'sporty' se ha colado de lleno en nuestra vida, también hemos encontrado una serie de diseños que son un completo fondo de armario por sus tonalidades o su corte básico. Sea como sea, María Pombo ha encontrado el chándal que hará que te vuelvas (aún más) adicta a la comodidad y los tonos marrones.

Desde hace un tiempo venimos observando que el mundo 'comfy' ha encontrado su hueco. Nuestras tiendas 'low cost' han dedicado un espacio exclusivo para ello y nuestras 'influencers' favoritas no han dejado de mostrar looks de 'street style' basados en esas prendas cómodas de deporte. El chándal ya no es lo que era y, si no, observa el último post de María Pombo. Sí, porque aunque no lo creas, ella también se ha enamorado de esta tendencia.

Pese a mostrar debilidad por el mundo denim con el mono de Mango que arrasó o sus cientos de combinaciones con jeans, reconoce que ha caído en las redes del mundo 'chandalero'. ¡Y no nos extraña!

La 'influencer' que hace unos días nos conquistaba con el cárdigan de Mango que ha causado sensación, ahora nos sorprende con un 'lookazo' perfecto para esos días en los que quieres ir cien por cien cómoda. El look en cuestión se trata de un chándal básico de fondo de armario de la firma The HOFF Brand. Un diseño compuesto por una sudadera 'oversize' de cuello redondo, con logotipo bordado en relieve y pantalón de corte recto y cinturilla elástica.

Su tejido sostenible de algodón orgánico e interior suave y afelpado hará que este conjunto se convierta en la opción 'fav' de los días más fríos en los que no sabes qué ponerte. Esta propuesta además nos encanta porque está la opción de crear ese 'total look', sin más, pero también utilizar alguna de las piezas para combinar con jeans, por ejemplo. Por su comodidad y sus colores creemos firmemente que este chándal puede convertirse en el rey del fondo de armario. Y, si no, comprueba tú misma su versatilidad. ¡Te sorprenderá!

