Te guste o no el estilo militar, con esta chaqueta cambiarás de opinión y amarás el estilo más cañero que arrasa en el 'street style'.

El Instagram de Paula Echevarría es como una pasarela diaria. Como no podía ser de otra manera, no ha tardado en inaugurar el 2022 con una de sus características foto look que tanto nos fascinan. En ellas no solo aprendemos de su estilo o sus combinaciones, sino que descubrimos verdaderos tesoros que nos dan el impulso necesario para animarnos con un estilo concreto. A lo largo de este último año, Paula Echevarría se ha unido al estilo 'navy' en tendencia, pero ahora confirma la fuerza del estilo militar con un 'lookazo' realmente favorecedor y la blazer que ha revolucionado las redes.

Gracias al potencial de una chaqueta, nuestra visión es muy distinta. Ahora el estilo militar no solo tiene relación con esas prendas anchas de manchas verdes y así lo ha demostrado Paula Echevarría. La actriz, en más de una ocasión, ha optado por un estilo militar rompedor, sin embargo, en cada una de sus propuestas ha querido dar una vuelta de tuerca a esas ideas preconcebidas para que, al fin, terminemos amando este estilo que arrasa en el 'street style'.

Paula Echevarría no es la primera vez que crea un look en base a una botas militares altas, y siempre ha querido mostrar que en los pequeños detalles está la clave de ese éxito que todas buscamos. Pues bien, ahora tenemos más claro que nunca que en esos detalles está la clave y en las chaquetas más especiales, el éxito.

En esta ocasión, la actriz ha querido crear un 'total look' militar basado en un 'total black' que potencia el protagonismo de la chaqueta más especial y favorecedora. Pertenece a la firma The Extreme Collection y se trata de un diseño en rojo, detalles en negro y botonadura en tono dorado, ideal para elevar cualquier propuesta y aportar un rollo militar elegante y 'chic'.

Ella ha combinado esta chaqueta con unos pantalones cargo en negro de Space Flamingo, cinturón en negro con hebilla dorada y bolso de Space Flamingo, y botas militares altas de Stradivarius.

Crea un look sencillo y añade unas botas militares altas para conseguir ese estilo militar cañero o, haz como Paula, y crea un 'total look' militar 'chic' basado en el 'total black' y la chaqueta más especial.