Paula Echevarría no renuncia al animal print ni en la playa ni en la piscina

El estampado de leopardo puede funcionar igual de bien en un vestido, en un sombrero o en un bikini, palabra de la actriz asturiana.

Julia García

El verano de Paula Echevarría es lo que ocurre entre que se pone un vestidazo largo, casi siempre con llamativos estampados, por cierto, y uno de sus impecables looks playeros. En este envidiable bucle se pasa sus vacaciones la asturiana, sobre todo para quienes ya hemos dejado atrás los días de ocio y asueto.

Aunque no esté en Marbella, donde más la vemos presumir, por razones obvias, de bañadores y complementos playeros, Paula Echevarría no se olvida de la ropa de baño. También en su tierra, Asturias, se puede disfrutar del sol en verano, y eso es lo que ha hecho la actriz este fin de semana. Al menos, es lo que se desprende de su última publicación en Instagram, donde luce sonriente con un total look de Lola Casademunt.

La asturiana no solo cuida hasta el último detalle de sus estilismos cuando toca ponerse de punta en blanco, también lo hace para ir a la playa o disfrutar de un día de piscina. Y lo ha vuelto a demostrar una vez más con este outfit en el que combina un bikini con estampado de leopardo y tirantes anchos blancos con un caftán azul marino deshilachado —¿hay prenda que hayamos llevado más este verano?—, sombrero de rafia con cinta animal print a juego con la ropa de baño y las iniciales de la marca, y sandalias planas de vinilo que también están decoradas con el mismo dibujo salvaje.

Desgraciadamente no hemos podido localizar en la tienda online de la firma española ninguna de las prendas que lleva Paula Echevarría en esta foto compartida en Instagram. Puede que sea de una temporada anterior o de las novedades que tiene la marca preparadas para la próxima temporada, no lo sabemos. Lo cierto es que la protagonista de Velvet tiene este bikini de escote recto en su armario desde comienzos del verano, ya que la vimos lucirlo durante sus días de vacaciones en la Costa del Sol a finales de julio.

Se lleve con mayor o menor intensidad dependiendo de la temporada, lo que es innegable con el animal print es su capacidad para adaptarse a todo tipo de prendas y épocas del año. Desde abrigos de piel a bikinis, es un recurso, especialmente el estampado de leopardo, que ofrece alternativas a lo largo de los 12 meses del año. Este outfit playero de Paula Echevarría firmado por Lola Casademunt es un ejemplo más de ello.