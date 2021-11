La actriz Paula Echevarría nos anima con el estilo 'navy' de cuero más favorecedor con estos pantalones que combinan con todo.

Cecilia Franco

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. Torna a las prendas de fondo de armario para alegrarnos en estos días de lluvia con una opción infalible. Ha venido a poner un poco de paz y serenidad a nuestros frenéticos días con un 'total black' estilo 'navy' que cambiará nuestra visión del efecto cuero.

Por estas cosas nos fascina Instagram. Es verdad que cuando pensamos en un look con prendas efecto cuero, nos vienen a la mente opciones más cañeras. Después de ver el 'total look' efecto cuero de Amelia Bono no podemos dejar de crear diferentes combinaciones mentales con todo lo que vemos en nuestras tiendas favoritas.

Desde ahí estamos en la búsqueda de un pantalón efecto cuero que siente como un guante, y no tardamos en ver cómo Paula Echevarría nos descubría esta opción 'wide leg' ideal para combinar con jerséis de colores. Sin embargo, parece que el mundo de la moda se ha propuesto darnos muchas alternativas y que no nos conformemos con cualquier idea.

Y es que es cierto que las opciones dichas anteriormente crean un todo muy cañero y rompedor. Un 'lookazo' de 'street style' que transmite una fuerza arrolladora. Pero, ¿qué sucede si unimos la dureza del efecto cuero con la dulce estética 'navy'? Pues el 'lookazo' que Paula Echevarría "all black" ha conseguido con estos pantalones.

Este diseño estilo 'navy' con el detalle de los botones dorados pertenece a la firma Space Flamingo y hemos encontrado en Fetiche Suances (160 €). Un diseño de corte recto ideal para lucir en el día a día o, para incluso, una ocasión más especial.

Paula ha completado el look con una opción 'total' ideal compuesto por un jersey básico negro de & Me Unlimited, blazer también de la firma Space Flamingo, botas altas de tacón de El Corte Inglés, bolso de Chanel, gafas de Hawkers y pendientes de Louis Vuitton.

El contraste de las prendas efecto cuero del pantalón y las solapas de la americana, con los detalles dorados, crea un estilo 'navy' excepcional y confirma así la versatilidad de estilos que podemos encontrar en las opciones 'total black'. ¿Quién dijo que los 'total looks' eran aburridos?