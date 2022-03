Nuria Roca confirma con su camisa vaquera la tendencia que estará de vuelta en primavera

La presentadora ha acudido a su cita semanal en El hormiguero con un look total denim que querrás copiar desde ya.

Julia García

Nuria Roca se ha dejado caer, una semana más, por el plató de El hormiguero, y eso es argumento más que suficiente para que todas las seguidoras de la moda en general y de su estilo en particular estemos atentas al programa. No suele defraudar la presentadora valenciana, que siempre aporta ideas y consejos de estilo muy personales gracias a esa mirada tan particular que tiene de la moda y de las tendencias.

Esta vez ha sorprendido especialmente porque no ha recurrido a los colores vivos que tanto le gustan (excepto en los zapatos, no sería ella de lo contrario), ya que ha lucido un total look denim con camisa “a lo hipster” incluida. Parecía que los estilismos compuestos de arriba a abajo por tejidos vaqueros, tan noventeros y de principios de los dosmil, se había quedado un poco atrás ante el empuje de los 70 en las tendencias actuales, pero al denim nunca se le puede dar por muerto. Y menos a la camisa vaquera, que es un clásico que siempre tiene su espacio en cualquier armario estiloso.

El de Nuria Roca es un armario muy preparado, y por eso no falta en él una camisa vaquera de Levi’s, la reina si hablamos de clásicos fabricados en este tejido. La comunicadora la ha llevado abrochada hasta el cuello, dando lustre al cuello picudo y grande de la pieza, diseñada en un azul vaquero canónico. Destacan también los dos bolsillos frontales del pecho con falsas solapas y su botonadura negra: ambos detalles lucen especialmente cuando se lleva completamente abotonada y por fuera del pantalón.

La camisa, de líneas holgadas, es también perfecta para llevar encima de un top o camiseta interior a modo de sobrecamisa y muchos son los modelos de la firma como este que cumplen con los mismos requisitos.

El pantalón se trata de un vaquero cropped con los bajos deshilachados, otro detalle que resiste de temporadas pasadas (sobre todo se llevó hace un par de veranos en los shorts), ligeramente acampanado. Es de la firma Rag & bone y es un compañero de baile perfecto para un sinfín de prendas, entre ellas la camisa vaquera con la que ha escogido lucirlo en esta ocasión Nuria Roca.

Y aunque el total look denim parezca pedir a ritos unas deportivas clásicas, blancas a poder ser, ella a querido “firmar” el outfit introduciendo en el un detalle de color, característica diferencial en su estilo personal. Lo a hecho con unos zapatos de Balenciaga en amarillo fluor que, como ella misma reconoce en su perfil de Instagram, “ya tienen unos años”. Lucen impecables, como el resultado final de la combinación elegida por Nuria Roca.