Han enamorado a las redes sociales por ser originales y distintas pero sin perder ni un pizca del espíritu que una novia debe tener en su gran día.

UXÍA B. URGOITI

Estamos en plena temporada de bodas. Es llegar la primavera y se nos acumulan las citas de eventos que se celebran ahora sumados a los que se han tenido que retrasar por culpa de la pandemia. En la moda nupcial las tendencias también dictan sentencia sobre lo que lucen las novias dependiendo del año, la temporada y su estilo. Las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de inspiración para las muchas mujeres que buscan el 'look' más importante de su vida, y para nosotras, que no tenemos planes de darnos el 'sí, quiero' en los próximos meses, pero que somos consumidoras natas de estas imágenes porque pocas cosas nos gustan más que una novia llena de estilo.

El pasado fin de semana una novia española revolucionó Instagram. Se trata de una boda que se ha celebrado en Benicarló, en Castellón, y en el que ella decidió un 'look' para casarse original y distinto, y ¿cuál fue la clave? Que, en vez de elegir un vestido, ella decidió usar un traje de chaqueta. No es la primera ni mucho menos. Las novias con 'blazer' son ya un clásico que se impuso en los años 70, siendo la más famosa Bianca Jagger, que en su enlace con Mick en Saint Tropez, escogió un traje de 'blazer' y falda que ya es legendario en el universo 'fashion'.

Nosotras te hemos buscado cinco mujeres que han optado por lucir el día de su boda un traje de chaqueta sin perder ni una pizca el espíritu que toda novia tiene que tener en su gran día. Toma nota.

Con traje de chaqueta de Zara

Esta novia de Benicarló ha revolucionado el Instagram durante el fin de semana con su 'look' nupcial. Lo cierto es que no puede ser más sencillo y 'low cost', lo que te demuestra que no tiene más estilo la que más gasta. Su traje de chaqueta de Zara, que probablemente reutilizará un millón de veces durante la próxima temporada, era perfecto para una ceremonia civil, al combinarlo con unos salones de Mango y cumpliendo con la tradición de llevar algo prestado al lucir una estola de piel de una amiga.

Traje 'overside'

Una de nuestras propuestas favoritas para dar el 'sí, quiero'. Marta es una española residente en Berlín, Alemania, que decidió casarse luciendo un 'look' poco tradicional y 100% perfecto. La novia brilló en su boda con un traje de chaqueta de americana fluida y 'culottes' anchos de color gris de la firma española Bimani. Ni un diseño clásico, ni un color habitual. Eso sí, se puede decir que fue la novia perfecta.

Novia con capa

Esta novia, llamada Paz, fue una de nuestras favoritas durante todo el año pasado. Esta madrileña diseñó su propio traje con su hermana y se lo encargó a una modista de confianza. El resultado fue un 'look' espectacular de pantalones y chaqueta en forma de capa. Pero es que además, el toque se lo quiso dar con los zapatos, huyendo de los clásicos de novia y luciendo unas bailarinas de terciopelo verde preciosas.

Estilo minimalista

La 'influencer' Marie Von Behrens, con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, escogió un 'look' de inspiración clásica y minimalista que se hizo viral entre las miles de mujeres que buscaban 'outfit' para su boda. La alemana eligió un traje de chaqueta y pantalón en color blanco. Una versión clásica, sofisticada y, al mismo tiempo, actualizada, del traje masculino. Un pantalón acampanado, una 'blazer' abotonada y un abrigo 'oversize' eran las tres piezas que componían su estilismo, todo firmado por la marca Magda Butrym.

La más original

Amor a primera vista es lo que sentimos al ver el 'look' que la también alemana Roberta Benteler eligió para su boda civil con John Glass. Nada más subirlo a su cuenta de Instagram corrió como la pólvora. Se trata de una combinación de dos piezas firmado por Alexandre Vauthier con un pantalón bombacho y una americana ceñida a la cintura, con botones dorados y bolsillos que aportaban un toque distinto al conjunto.