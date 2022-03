Melissa Villarreal: "Me encanta llevar siempre piezas especiales, que tengan un valor sentimental"

La 'influencer' nos desvela todos sus 'tips' y secretos en moda y belleza para arrasar en el día a día.

Cecilia Franco

Melissa Villarreal se ha convertido en todo un referente de las redes sociales. La 'influencer' ha conquistado a sus más de 250.000 seguidores por su carisma, alegría y cercanía, pero también por su capacidad de captar tendencias, descubrir secretos 'beauty' infalibles y llevar todo a su estilo más personal. Melissa comparte con su hermana Grace Villarreal esta pasión por la moda y la belleza a través de las redes, hasta el punto de crear ambas su propia firma de moda: The Villã Concept. Proyecto en el que las hermanas Villarreal transmiten su forma de entender la moda a través de prendas atemporales, versátiles y de calidad.

¿El 'tip' para conseguir 'lookazos'? ¿Sus imprescindibles 'beauty'? Nos colamos en la vida de Melissa Villarreal y nos desvela algunos de sus secretos mejor guardados.

¿Cómo definirías tu estilo?

Me cuesta mucho responder a esta pregunta porque no hay una palabra. Creo que es un estilo urbano con un toque 'laid back', me encanta combinar prendas femeninas con masculinas, combinar una prenda muy arreglada con otra desenfadada.

Una prenda que no puede faltar en tu armario.

En mi armario no faltan americanas, camisetas básicas, y jeans cómodos.

¿Buscas inspiración a través de Instagram?

Sí. Al final creo que mucho de lo que vemos nos inspira consciente o inconscientemente. Me encanta guardarme looks, viajes, recetas, etc.

¿Tienes algún referente en el mundo de la moda?

Me encanta el estilo de Leandra Medine, soy muy fan de ella. Y un icono para mí es Lady Di.

¿Un complemento que no puede faltar en tus looks? ¿Por qué?

Me encanta llevar anillos. Creo que aportan un toque especial y sobre todo me encanta llevar siempre piezas especiales, que tengan un valor sentimental.

Un 'tip' básico para elevar un look de fondo de armario.

Creo que los pequeños detalles. Un bolso especial, un buen abrigo, unos zapatos llamativos...

Pensando en el mundo de la moda y como mera espectadora, ¿qué dirías que tienen en común las hermanas Villarreal?

Grace y yo valoramos en la moda las prendas atemporales, la versatilidad de esa pieza que te acompaña toda la vida y que nunca te cansas de ella. Apostamos por la calidad, nos gusta invertir en prendas especiales y que duren.

A través de Instagram no solo muestras a tus seguidores tu pasión por la moda, también has demostrado ser todo una experta en belleza. ¿Cuál es tu rutina de belleza de mañana y de noche?

Desde que aprendí y me di cuenta de la importancia del cuidado de la piel y de la rutina facial soy fiel a ella.

Tanto por la mañana como por la noche me aplico aceite de jojoba, es un 'tip' de belleza que me enseñó una amiga de mi madre que tiene una piel envidiable. Eso siempre después de una limpieza con jabón y muchos masajes faciales.

Me encanta el tónico, es un paso muy olvidado pero yo nunca me lo salto. Doy mucha importancia a la hidratación, serum y una buena crema hidratante, siempre masajeando mucho el rostro y estimulando la circulación.

¿Tienes algún secreto 'beauty' para lucir 'pelazo'?

Me hago 2/3 veces al año un tratamiento de hidratación intensivo, ayuda mucho al encrespamiento. Es mi tratamiento estrella y me salva a diario, porque puedo irme con el pelo recién lavado y se me seca perfecto.

Otro de mis secretos es el 'Air Wrap' de Dyson. No conozco un mejor 'tool' para estilizar y pulir el pelo.

Adentrándonos en el terreno saludable, ¿te has realizado alguna intervención?

Sí. Me he operado la miopía recientemente con Clínica Baviera y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Creo que es importante gozar de una buena salud visual y ponerme en manos de los mejores profesionales ha sido todo un acierto.

Las gafas me cansaban mucho y no me gustaba tener que depender de ellas a todo momento. Entre shootings, viajes y mis mil rutinas, tomé la decisión y el doctor Llovet y el resto de equipo de Clínica Baviera hicieron el resto. La operación duró menos de diez minutos, fue indolora y me recuperé súper rápido. Estoy feliz, mi calidad de vida ha mejorado muchísimo. Siempre digo y comento que es la mejor decisión médica que he tomado nunca.

Y hablando de los ojos. El contorno de ojos es una de las zonas más sensibles de nuestro rostro. Tras la operación, ¿has sentido algún cambio en la zona del contorno? ¿Algún producto o truco para cuidar esa zona y eliminar ojeras?

Soy un poco desastre y se me olvidaban constantemente las gafas, y eso hacía que forzase mucho la vista, arrugase los ojos, etc. Ahora me noto una mirada mas viva, descansada.

En mi rutina diaria nunca falta mi contorno de ojos y en ocasiones mascarillas especiales para la zona, pero operarme la vista en Clínica Baviera ha ayudado y cambiado 100% mi mirada.

Y para terminar… Cuéntanos, ¿producto 'beauty' imprescindible? Melissa Villarreal no puede vivir sin…

Crema hidratante y colorete en crema. Me encanta este formado de colorete, además puedes usarlo para los labios, mejillas, ojos, ¡es una gozada!