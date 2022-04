Marta Ortega se convierte con una capa azul en la perfecta invitada de primavera

En su primera aparición pública como Presidenta de Inditex, la hija de Amancio Ortega ha derrochado elegancia en la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó.

Julia García

Marta Ortega ha estrenado su condición de presidenta del grupo Inditex que fundó su padre, Amancio Ortega, en una de las bodas del año, por número de invitados e importancia, la de Álvaro Falco e Isabelle Junot. La empresaria y su marido, Carlos Torretta, que asistió sin la compañía de su mujer a la preboda del enlace, han sido dos de los invitados estrella de la boda, que ha tenido lugar en Plasencia, Cáceres.

El exterior del Palacio de Mirabel de la localidad extremeña se ha llenado de curiosos que habrán tomado buena nota del estilo impecable de Marta Ortega. Durante el 2021, la gallega ya dio todo un recital de clase y versatilidad en las bodas a las que acudió durante los meses cálidos, y en su primer look de invitada nupcial ha vuelto a demostrar su paladar exquisito para elegir estilismo en este tipo de eventos formales. Lo ha hecho, eso sí, con un look más discreto de lo habitual en ella, pero no por ello menos acertado.

Llama especialmente la atención el precioso abrigo capa en color azul que ha lucido encima de un vestido midi en un tono teja. De este último caben destacar detalles como el escote redondo y, sobre todo, el contraste de tejidos con el que está fabricado: nido de abeja hasta la cadera y una falda lisa con vuelo.

Al vestido no se le puede poner un pero. Es una elección menos arriesgada a la de anteriores ocasiones que tiene todas las ventajas de este tipo de opciones: son infalibles. Una garantía de éxito. Pero también suele ocurrir que quedan un poco eclipsadas bien por otros looks de invitada más llamativos o bien por un complemento o detalle del beauty look de quien lleve el vestido discreto. En el caso de Marta Ortega ha ocurrido esto último, ya que la pieza más espectacular del outfit es el citado abrigo capa con el que ha completado el estilismo, además de unas llamativas sandalias con incrustaciones de pedrería y tacón alto.

Abierto en ambos laterales desde los bajos hasta la mitad del brazo aproximadamente, dibuja una preciosa silueta, limpia y depurada al carecer el diseño de solapas ni elementos decorativos más allá de un par de bolsillos laterales. A juego con el abrigo capa ha llevado Marta Ortega unos pendientes largos en azul marino que también son protagonistas de su look de invitada porque ha optado por llevar su melena rubia recogida a la boda.

Unos guantes en tono teja, en la línea de la paleta de colores del vestido, y el Kelly, el famoso minibolso de Hermès, en color camel, son los otros dos accesorios con los que Marta Ortega ha puesto la guinda a otro look impecable.