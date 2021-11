María Pombo encuentra el look que vale para ir a entrenar y para una comida (informal)

¿Cuántas veces has deseado tener un look polivalente con el que puedas ir al gym y, si cambias de opinión, tomar algo?

Clara Hernández

Comodidad ante todo pero sin perder el lado chic. Esa parecer ser la máxima de María Pombo en su último look, que ha compartido en las redes y que tiene una justificación. "De cuando me vestí para entrenar y al final me fui a comer", ha escrito la instagrammer junto con el hashtag #placerdelavida y demostrando que con un outfit deportivo combinado con las prendas y accesorios adecuados puede solucionar más que una visita al gimnasio (o, al menos, permitir cambiar de plan e ir a tomar algo sin pasar por casa).

Apunta la fórmula: crop top deportivo a juego con leggins con cinturilla reforzada (sí, el truco que también utiliza Jennifer Lopez en sus famosos leggins para lograr un efecto de vientre plano) en color beige, blazer oversize de cuadros, zapatillas deportivas y bolso de hombro oscuro con cadena. Es decir, un juego de prendas 'sport' con básicos preparados para brillar en el 'street style'.

No es casualidad que María Pombo haya elegido el conjunto deportivo que muestra su nueva instantánea. El outfit pertenece a la firma española Born Living Yoga, una de las marcas más 'trendy' y favoritas de las instagrammers (Amelia Bono, por ejemplo, es fan de sus mallas de ciclista, y muchas influencers, entre ellas Cocó Constans, lucieron sus pantalones en sus estilismos 'comfy' durante la pandemia o, más recientemente, en el gimnasio).

Pero además el conjunto de María Pombo pertenece a la colaboración que la madrileña ha realizado con la firma, que es de edición limitada y que está compuesta por leggins, tops, bodies, sudaderas, monos seamless (una de las piezas estrella, con un precio de 69,90 euros) y un abrigo de estilo plumífero en distintos colores -negro, azul, naranja y beige-, algunos con 'cut outs' o con líneas verticales muy pensadas para mostrar una figura estilizada.

Los precios oscilan desde los 19,90 euros que cuesta la gorra de la colección, a los 69,90 del mono de una pieza, mientras los pantalones de tipo legging, entre ellos el de color beige que luce María, cuestan 49,90 euros.

