Si te encanta el estilo de María Pedraza, tienes que ver a su hermana, Celia

Se llama Celia Pedraza, es la hermana mayor de la actriz María Pedraza y aunque ni comparte profesión con esta y su trabajo está muy lejos del ojo público (estudió tres años de Derecho en la Universidad Carlos III, en Madrid, y ahora es funcionaria) sus redes no dejan de sumar seguidores desde que su hermana se convirtió en uno de los rostros imprescindibles de la pantalla.

Mientras María Pedraza ha logrado cautivar a cientos de miles de seguidores (actualmente, 12 millones están suscritos a su perfil de Instagram) gracias a sus papeles en algunas de las series más populares de Netflix ('La casa de papel' y 'Élite' entre ellas) y por un estilo casual e irresistible que en la alfombra roja se convierte bien en una propuesta sobria pero siempre atrevida, bañada de transparencias (por ejemplo, bajo el mando de Dior) o en el LBD con escotes originales, como lució en los últimos Premios Fotogramas de Plata, su hermana, que se cuela ocasionalmente en sus fotografías, ha llamado la atención a los fans de la actriz por su belleza y su estilo de básicos que, en ocasiones, eleva con firmas y modelos exclusivos. Muy chic.

"My soulmate in Dior" ("My alma gemela en Dior")", escribía hace unos días María Pedraza en una foto en la que posaba junto a Celia, ambas deslumbrantes con looks de la firma francesa en el desfile que esta preparó en Sevilla. Si la primera optaba por aportar un aire más desenfadado a su minivestido amarillo con un pañuelo puesto en la cabeza al estilo pirata y calzado flat tipo pala, la mayor de ellas desprendía glamour con un dos piezas pijamero compuesto por camisa de manga corta y shorts en un tono nude con un fino estampado azul, y un sombrero cordobés, lo que ha despertado todo tipo de elogios por parte de los usuarios.

Ya antes Celia, que tiene melena oscura y larga similar a la de su hermana, que es cuatro años menor, nos cautivó con minivestidos sencillos de invitada en rojos vibrantes, total looks denim, crop tops -tan frecuentes entre las Pedraza- a juego con minifaldas o shorts y bikinis asimétricos de un solo color.

Amante de la fotografía y el cine, según confesó hace unos meses a una publicación, está muy unida a María, de quien destaca su naturalidad, una virtud que la fama no ha conseguido cambiar, como pudimos comprobar cuando la entrevistamos con motivo del estreno de la segunda temporada de 'Toy boy'.

Una curiosidad: Celia lleva el nombre de María tatuado debajo de las costillas.

