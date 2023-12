Tres looks vistos en el desfile de Balenciaga que vamos a copiar (y uno que tendremos que pensar mucho si lo imitamos)

Otro estilismo que nos guardamos como inspirador de este evento es el que lució la protagonista de series como The bold Type y The White Lotus. La actriz Meghann Fahy no quiso perderse esta original puesta de escena de Balenciaga y optó para la ocasión por una blazer oversize gris que, sobre una camiseta blanca básica y acompañada de unos de los característicos leggings con zapato incorporado de la firma de moda, funcionaba a la perfección.