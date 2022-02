Las 4 formas de llevar color rosa sin que parezca cursi según Grace Villareal

La influencer nos ha dado varias ideas de incluir en nuestro día a día uno de los tonos más controvertidos de la paleta.

Julia García

Puede que lleves toda la vida llevando el color rosa de múltiples maneras pero hay a quien le cuesta sacar del armario este tono por considerarlo excesivamente dulce o pasteloso y no encontrar, por tanto, la fórmula idónea. Y eso que no nos han faltado ejemplos en los que inspirarnos en los últimos años para animarnos a lucirlo en cualquiera de sus variedades ya sea para una ocasión especial o para el día a día.

Aun así, siempre viene bien fichar ideas en las que poder pensar cuando no sabemos muy bien qué ponernos. Por eso nos ha gustado tanto que Grace Villarreal nos haya sorprendido con un video en el que muestra hasta 4 formas distintas de sacar partido al rosa de manera sutil y no en formato total look. Son looks que ella misma ha denominado "realistas" porque no parecen sacados de una producción de moda ni de una pasarela o una alfombra roja, sino que son alternativas que cualquiera de nosotras podríamos llevar una jornada cualquiera.

1. En la blazer

La primera de las propuestas es la más sencilla y, al mismo tiempo, la que tiene garantizada el éxito. A un combo de básicos como son un pantalón negro, una camiseta blanca y unas zapatillas nada le puede ir mejor que una americana que rompa con todo. Si es rosa, como la que propone Grace Villareal en un intenso fucsia, el acierto está asegurado.

2. En la falda

La siguiente de las propuestas apuesta por una simple pincelada de rosa al ser de este tono simplemente una minifalda que queda prácticamente oculta por el resto del look en color negro. Jersey, abrigo y botas oscuras en las que rompe con ingenio de nuevo el fucsia para marcar la diferencia.

3. En el bolso

Los complementos siempre son la mejor opción para añadir determinado color si no se tiene muy claro cómo introducirlo. En el caso de Grace Villareal ha sido con un discreto bolso bandolera y no podía haber sido mejor para combinar con su camiseta marinera y su pantalón blanco.

4. En estampado

Por último, la instagramer opta por otra disimulada forma de apostar por el rosa que no es más que escogerlo como parte de una prenda estampada. Ella ha querido que sea una chaqueta corta de tweed la que presuma de esta tonalidad en su gama más oscura pero hay muchas otras piezas que puedes encontrar en las tiendas con las que probar. ¿Te animas?