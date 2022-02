El conjunto 'boho chic' de Zara te fascinará por su comodidad y su favorecedor color que protagonizará la primavera.

Cecilia Franco

Lucía Bárcena desde que anunció su embarazo, se ha convertido en una auténtica fuente de inspiración para las futuras mamás. No es la primera 'influencer' que se ha encargado de cambiar la forma de pensar con respecto a los looks premamá y es que ahora nada más lejos de la realidad esta etapa no será tan complicada, gracias a la aportación de Lucía Bárcena y el conjunto 'comfy' de Zara que, estés o no embarazada, adorarás.

Instagram está dando una gran lección a las futuras mamás. Nunca fue tan fácil completar un armario adaptado a esta etapa de la vida y lo cierto es que todo lo que hemos aprendido es que más allá de prendas ajustadas, todo lo que se necesita es una selección 'comfy' marcada por prendas de punto, fluidas y que faciliten el movimiento.

Paula Echevarría, Laura Escanes, María García de Jaime… Son muchas las 'influencers' que han adaptado durante su embarazo esta regla y la verdad es que nos han hecho grandes descubrimientos que pueden adaptarse a cualquier armario estés o no embarazada. Ideas 'fashion' a las que no ha tardado en unirse Lucía Bárcena.

La 'influencer' que ya luce 'tripita' nos descubrió en las rebajas de Zara Kids el pantalón de punto más cómodo y, desde ese momento, no ha dejado de darnos variedad de ideas, además de mostrarse auténtica fan de los petos. Pero más allá de todo, algo que sabemos con certeza es que con un 'total look comfy' acertaremos todas y Lucía Bárcena ya ha encontrado el suyo, ideal para esta primavera.

Un dos piezas que puedes conseguir en Zara y que es perfecto estés o no embarazada. El conjunto verde plisado compuesto por pantalón fluido con cintura elástica y camisa con botones, gracias a su abertura en la parte baja de la camisa, ofrece la posibilidad de mostrar 'tripita' y lucir cómoda. Lucía, además, ha incluido un colgante largo de la firma Cashfana de forma que cae sobre la tripita y aporta un toque 'boho chic' fantástico.

Esta primavera este tipo de conjuntos de Zara van a causar sensación y va a ser la alternativa, junto a los vestidos 'boho', a cualquier idea premamá preestablecida. Caerás en las redes del color de la temporada.