Las chaquetas bomber estarán por todas partes esta temporada y esta de Prada ya es la favorita de las 'insiders'

Kendall Jenner y Rihanna han sido las primeras en lucir esta bomber que, más allá de su espectacular diseño, conquista por su espíritu sostenible.

SILVIA VÁZQUEZ

El mundo del lujo se ha rendido a lo práctico. Sinónimo de modernidad y símbolo de su adaptación al ritmo de los tiempos que corren, desde hace varias temporadas las grandes casas no dudan en llenar las pasarelas de looks 'streetwear' (literalmente, "ropa de calle") en los que no faltan las zapatillas deportivas, los pantalones cargo o los 'tank top'. Y, en este avance hacia una moda más democrática pensada para el día a día y no solo para las grandes ocasiones, las chaquetas bomber prometen dar mucho que hablar esta temporada.

Su presencia en los desfiles de otoño-invierno 2022-2023 de firmas como Prada, Chanel, Dior, Celine, Dolce&Gabbana, Elie Saab, Isabel Marant o Versace ya nos hacía prever su éxito como chaqueta de entretiempo y, ahora que las temperaturas empiezan a favorecer su uso, podemos confirmar que van a convertirse en una pieza indispensable de cualquier fondo de armario.

Reinventadas en todo tipo de tejidos y diseños, las bombers se caracterizan por contar un patrón que tiende a la exageración, ya sea mediante diseños acolchados, mangas con extra de volumen o modelos 'oversize'; y su silueta de aire deportivo aporta un 'rollazo' solo comparable con el efecto que crean las cazadoras de aviador. Eso sí, en este abanico amplísimo de opciones vistas sobre la pasarela, también ha habido espacio para su versión más sofisticada, y detrás de ella están precisamente Miuccia Prada y Raf Simons, uno de los dúos creativos más aclamados de la industria desde que se lanzaron a colaborar como codirectores de la casa italiana.

La mediática Kendall Jenner fue una de las tres modelos encargadas de lucir por primera vez la interpretación 'glam' que Prada ha hecho de esta prenda con detalles como un maxicuello de plumas, bordados florales en distintos tamaños o un pequeño bolsillo ubicado en la manga con la forma triangular de su emblemático logotipo. Pero lo mejor es, quizás, lo que no se ve, ya que está confeccionada en Re-Nylon, un innovador tejido regenerado producido a partir de materiales plásticos reciclados y purificados que se recuperan del mar.

Las bombers en cuestión ya han llegado a las tiendas físicas y a la web de la enseña: el diseño con cuello de plumas que llevaba Kendall (que es también el mismo que ha conquistado a Rihanna) tiene un precio de 4.750 euros y el de las flores bordadas en 3D cuesta 10.000 euros.