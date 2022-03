Supera un día gris con las botas de Zara que nos descubre Amelia Bono

¿Hoy no sale el sol? Vence los días más grises con un sencillo LBD y las botas más coloridas de Zara que se convertirán en protagonistas.

Cecilia Franco

Amelia Bono se ha convertido en un auténtico referente del mundo de la moda. Su armario es la clara definición de las tendencias del momento, pero también de descubrimientos de nuestras tiendas 'low cost' que nos solucionan la vida. ¿Quién no tiene un minivestido negro de punto en su armario? La prenda atemporal de fondo de armario ahora pide a gritos estas botas de Zara que son pura primavera.

Puede que la unión de primavera y botas no te convenza, pero todas sabemos que esta temporada está marcada por el entretiempo y los días de lluvia más fresquitos están a la orden del día. De hecho, hemos inaugurado la temporada con días frescos de lluvia en la capital y Amelia Bono no ha tardado en proponernos un look básico con ese toque de alegría y frescura que necesitamos de la primavera.

La hija de Bono ha demostrado ser una auténtica fan del gigante de Inditex. A través de diversos diseños que encuentra en Zara, consigue que nos animemos hasta con los pantalones vitamina más alegres y espectaculares. Pues bien, si algo tiene claro Amelia es que los días más grises deben ser transformados con nuestros looks llenos de color, pero de una forma básica y sencilla.

Porque no hace falta complicarnos la vida para dar la vuelta a nuestro día de lluvia. Tan solo necesitamos una buena actitud, sacar de nuestro armario un mini vestido negro de punto básico e incluir las botas de Zara que han reconvertido la monotonía del look. ¡Todo un espectáculo de color!

Las botas de agua que necesitas esta primavera Ver 6 fotos

Estas botas altas destacan precisamente por su tono azul cielo en base a un tejido 'animal print'. Unas botas de tacón fino que se convertirán en tu aliado perfecto para superar los días más grises de entretiempo y llenar de color cualquier look atemporal. ¿Lo mejor? Puedes encontrar este diseño disponible en dos colores distintos que, te avisamos, no podrás dejar de combinar con tu armario al completo. ¿Preparada para una primavera distinta? Es tan sencillo como actitud positiva, vestido negro, abrigo clásico de paño, botas de color y... ¡a comerse el mundo!