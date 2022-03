Hemos fichado un diseño en Zara que, estamos convencidas, va a ser uno de los más solicitados porque es una fantasía, sienta de maravilla y parece de lujo.

Cecilia Franco

Hay ciertas prendas que transmiten muchísima energía y vitalidad. Por sus colores, tejidos utilizados o cortes se convierten en nuestra prenda fetiche a la hora de querer desbordar esa actitud positiva. Nos ha pasado que en una temporada de rastreo de las tiendas online, hemos sentido un verdadero 'flechazo' con alguna de sus prendas y lo único que deseamos es lucir lo antes posible. Justo eso es lo que hemos sentido con el vestido que nos descubre Amelia Bono y que estamos convencidas que desearás llevar todos los días de verano.

Poco a poco se acercan las buenas temperaturas. Y nosotras que somos muy impacientes, no podemos dejar de pensar en la cantidad de looks que vamos a crear desde que arranque la primavera hasta que finalice el verano. No sabemos si es exactamente nuestra impaciencia o la necesidad que nos está provocando Amelia Bono con todos sus estrenos. Creemos que, más bien, es la segunda opción.

La 'influencer' que ha tenido la oportunidad de desconectar en un lugar paradisíaco, ha podido estrenar ya grandes tesoros de nuestras tiendas 'low cost'. Prendas de nueva colección que, algunas de ellas están en nuestra lista de deseos y muchas otras, ni siquiera sabíamos de su existencia. De hecho, es que ha sido Amelia Bono la persona que ha provocado que nuestra inicial 'wishlist' haya ido aumentado por momentos.

Ella que es una auténtica fan del gigante de Inditex, nos descubrió el conjunto tropical que va a triunfar este verano, tanto que nosotras ya nos imaginamos disfrutando de un atardecer junto al mar con este 'lookazo'. La cuestión es que si este conjunto ha provocado una verdadera revolución en nuestro armario de verano, prepárate porque este vestido va a convertirse en tu 'fav'.

¿Por qué estamos tan seguras? No hay más que ver lo bien que sienta. Este vestido por su corte y color potenciará muchísimo tu bronceado y te convertirá en la reina de la energía positiva. Un diseño de Zara que te enamorará por su volumen, su escote en pico y su cierre en la espalda con abertura. Es ideal para disfrutar de un paseo en un atardecer de verano e incluso para estrenar en un evento importante con una buena combinación de complementos.