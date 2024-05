Tamara Falcó deslumbra con el pantalón de lentejuelas más increíble de su armario: te va a sorprender

Hace algunas semanas nos conquistaba con un sencillo look con prendas básicas y nos demostró la capacidad que pueden llegar a tener para conseguir una opción muy acertada. Se ha declarado fan incondicional de las faldas midi y nos ha descubierto piezas que han agotado existencias y, por si todo esto fuera poco, ahora vuelve a sorprendernos con un look con pantalón que no ha pasado desapercibido.