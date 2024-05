Tamara Falcó derrocha elegancia con estas prendas básicas que todas tenemos en el armario

Tamara Falcó tiene un don para vestir. Pero la clave de su éxito está en la elección de sus prendas. La marquesa de Griñón desprende elegancia con sus outfits, nos da ideas para vestir siempre bien y sus combinaciones son siempre un acierto. Aunque desde que ha empezado la primavera nos ha sorprendido con looks muy alegres, esta vez ha querido darnos una lección de estilo con un look más sobrio y básico, pero con las prendas que no pueden faltar en ningún armario.