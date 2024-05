Rebajado y súper elegante: flechazo con el traje de Tamara Falcó en la inauguración del restaurante de su marido

Esta semana el barrio de Las Salesas, en Madrid, se vestía de largo para la inauguración del que será el 'place to be' de la temporada, el restaurante Casa Salesas, al frente del cual está Iñigo Onieva. Como no podía ser de otro modo, su mujer, Tamara Falcó, así como otros miembros de la familia, como Isabel Preysler, Carolina Molas o Alejandra Onieva, no faltaron a esta importante cita y se mostraron muy felices con esta nueva aventura empresarial.