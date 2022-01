¿Quién es Madame de Rosa? Repasamos su cumpleaños viral, su estilo y su trayectoria

La 'influencer' se ha convertido en la protagonista del fin de semana después de organizar el primer fiestón de 2022 para celebrar su 40 cumpleaños por todo lo alto. Conoce más sobre ella.

SILVIA VÁZQUEZ

Si en las últimas horas has entrado en Instagram, es probable que hayas visto 'stories' del gran evento del fin de semana: el 40 cumpleaños de Madame de Rosa. Un fotomatón, un coro de gospel, un tatuador, una actuación flamenca, una barra libre de hamburguesas y chocolate (patrocinadas respectivamente por McDonald's y Nocilla) o una decoración de ensueño fueron algunos de los atractivos de esta fiesta que ha reunido este sábado en el hotel de 5 estrellas 'The Westin Palace' de Madrid a decenas de 'influencers', como María Pombo, Dulceida, Alba Díaz, Marta Riumbau, Pelayo Díaz o Nagore Robles.

Los vídeos y fotos de la celebración han corrido como la pólvora por las redes sociales, generando a su paso tanta curiosidad como 'memes' que inciden en algunos de los detalles más llamativos de la velada. Como, por ejemplo, las diferentes colaboraciones con marcas que sostenían el acontecimiento (incluso los tests de antígenos realizados antes del cumple corrían a cuenta de la clínica de Teresa Andrés Gonzalvo, una de las asistentes) o el 'dress code' en blanco y negro que exigía la invitación para hacer todavía más 'instagrameable' la entrada en la sala de la anfitriona, vestida por el diseñador español Roberto Diz con capa roja y vestido de transparencias (más tarde hubo un segundo look con un impresionante tutú de volantes).

Su estilo: arriesgado, con personalidad y miles de 'likes'

Con este despliegue no es de extrañar que hoy muchos se pregunten quién es Madame de Rosa, la mujer detrás del primer fiestón del 2022. Para las amantes de la moda la respuesta es clara, ya que Ángelas Rozas Saiz (así se llama en realidad) es una 'influencers' con más de 740 mil seguidores en Instagram. Su estilo, marcado por los excesos, las prendas originales y los looks arriesgados que defiende con personalidad, no solo deriva en miles de 'likes', sino que además la ha convertido en uno de los rostros españoles más habituales de las semanas de la moda internacionales.

Su trayectoria: de enfermera a 'influencer'

Pero antes de ser creadora de contenido y saltar a la fama en televisión con 'Quiero ser' (un programa de Divinity presentado por Sara Carbonero en el que ella ejercía de jueza para buscar nuevas 'influencers'), Madame de Rosa trabajaba como enfermera, una labor que compaginaba con su blog de moda.

Aunque nació en Madrid, vivió durante años en Francia; de hecho, ejerció su profesión en Lyon tras graduarse y precisamente de ahí viene su nombre artístico. Tiempo después, debido al crecimiento de su popularidad en las redes y tras formarse estudiando moda y patronaje, dejó el hospital y se centró en su pasión por la moda.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia acaparó titulares al volverse a poner la bata para arrimar el hombro durante la primera ola de la crisis. Su momento como enfermera voluntaria duró tan solo 10 días, ya que, como muchos otros sanitarios, se contagió combatiendo el virus y tuvo que volverse a casa.

Su vida personal

Más allá de la moda, Madame de Rosa adora el baile y de vez en cuando muestra en su perfil sus coreografías de baile clásico español.

Uno de sus grandes apoyos, dentro y fuera de las redes, es Dulceida (con la que el parecido físico es cada vez mayor, un detalle con el que sus seguidores bromean habitualmente). Ambas coincidieron en 'Quiero ser', donde forjaron una amistad que ha traspasado las pantallas.

Probablemente la persona más importante de su vida sea su hijo Romeo, quien, por cierto, se lo pasó en grande en el cumpleaños de este fin de semana. Pero ni el niño ni su marido Miguel, con quien se casó en 2009 en Ibiza, suelen aparecer en su Instagram ya que Madame prefiere reservar su faceta más familiar para la intimidad.