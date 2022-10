Julia Roberts dice sí a la combinación de "chandal" y tacones

Inesperada aunque divertida, así ha sido la mezcla de estilos que con la que se ha atrevido la actriz (y no ha sido la primera).

Tamara Conde

Fue la icónica reina de la moda, Sarah Jessica Parker, quien, hace unas semanas, lució una combinación que nos dejó muy sorprendidas (y no solo lo hizo una vez): chándal y tacones. Después de darle muchas vueltas a dicho look, seguimos pensando que es un tanto atrevido e inesperado, pero la última aparición de Julia Roberts nos ha hecho cambiar de opinión. Aunque poco tiene que ver con los looks de la protagonista de 'Sexo en Nueva York', el concepto es el mismo.

La actriz ha lucido un 'total look' que pertenece a la colección Adidas x Gucci que aunque se asemeja más a un traje que a un chándal, tiene las inconfundibles rayas estilo deportivo de la marca. Y para ponerle el broche final a este llamativo estilismo que mezcla lo urbano con lo elegante, Julia Roberts ha decidido plantarse unos taconazos en color negro.

La actriz fue fotografiada ayer junto con George Clooney en Los Ángeles, que acudían al programa de Jimmy Kimmel, para la promoción de su nueva película 'Viaje al Paraíso'. Una comedia romántica en la que ambos profesionales se unen para protagonizar una divertida historia que ya se ha estrenado y está siendo todo un éxito en taquillas.

A juego con su compañero, Julia Roberts no pasó para nada desapercibida con ese conjunto formado por pantalón y 'blazer' en color camel y detalles en negro como las rayas o el logo, así como el pelito que tiene en los puños de las mangas. Para completar este estilismo, la actriz ha optado por una camisa blanca y una corbata negra, un accesorio con el que Dakota Johnson y Penélope Cruz también se han atrevido en alguna ocasión (y que probablemente seguiremos viendo en más looks a lo largo de la temporada).

- Los bordados de cristal exigen originalidad, palabra de Julia Roberts

- La comedia romántica que ha unido de nuevo a Julia Roberts y George Clooney en el cine

Y como podemos ver, los 'stilettos' negros que han puesto punto final a esta imprevista combinación, le han dado el toque elegante con el que siempre cuenta Julia Roberts. Una clara demostración de que jugar con diferentes estilos puede ser muy buena idea y que salir de nuestra zona de 'confort' en lo que a la moda se refiere, siempre es divertido.

La colaboración de Adidas con Gucci no ha dejado de ser un éxito desde que se lanzó, con prendas que combinan señas de identidad de ambas casas y que dejan un resultado muy original.