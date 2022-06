La comedia romántica que ha unido de nuevo a Julia Roberts y George Clooney en el cine

La actriz y el actor, grandes amigos en la vida real, han vuelto a coincidir en el set de rodaje en Ticket to paradise, una película que se estrenará en octubre y tiene todos los ingredientes para convertirse en taquillazo.

En los 90, Julia Roberts fue bautizada como "la novia de América". Era la reina de las comedias románticas tras el éxito de Pretty Woman y, aunque nunca ha dejado de estar en activo –sin ir más lejos hace un par de meses estrenaba la miniserie Gaslit junto a Sean Penn– su extensa carrera se había alejado de este formato para centrarse en otros más dramáticos o de suspense.

Pero no creas que el motivo de este cambio de rumbo profesional venía incitado por alguna razón en concreto, simplemente no se habían dado las circunstancias para continuar hasta ahora. Al menos así lo explicaba ella misma en una entrevista concedida al New York Times Magazine con motivo del estreno de Ticket to paradise, su regreso a este tipo de películas que tanto gustan en Hollywood: "La gente suele malinterpretar el tiempo que llevo sin hacer una comedia romántica como si no quisiera hacer una. Si hubiera leído algo que considerara del nivel de guion de Notting Hill o el nivel de disparate de La boda de mi mejor amigo, lo hubiera hecho. Simplemente no existieron hasta que llegó esta película que acabo de hacer escrita y dirigida por Ol Parker".

La vuelta de la estrella a este género es una buena noticia por un doble motivo ya que junto a ella figura como protagonista otro de los pesos pesados de la industria: George Clooney. Ambos son grandes amigos desde hace mucho y por eso están más que felices por participar juntos en esta cinta en la que comparten reparto con Kaitlyn Dever (Creedme), Lucas Bravo (Emily en París), Billie Lourd (Superempollonas) y Senayt Mebrahtu (Elvis).

La película acaba de estrenar el tráiler llegará a los cines con el nombre de Viaje al paraíso en el mes de octubre y en ella interpretan a una pareja divorciada hace años que se reencuentra en pleno avión con destino Bali con motivo de la futura boda de la hija que tienen en común y su objetivo no es otro que el de impedir que la joven cometa una equivocación como la suya. Un matrimonio roto que nada tiene que ver con los papeles a los que habían dado vida Julia Roberts y George Clooney en la gran pantalla juntos, cuando demostraron tener mucha química tanto en Ocean's eleven como en sus posteriores secuelas, así como en los títulos Confessions of a Dangerous Mind y Money Monster.