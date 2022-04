Por qué el cumpleaños de Gigi Hadid es el mejor desfile de tendencias en el que inspirarse

La modelo ha celebrado sus 27 por todo lo alto con una fiesta en la que ella ha puesto la nota de estilo junto a su hermana Bella, así como Blake Lively, Emily Ratajkowski y Helena Christensen, entre otras.

María Aguirre

Después de unos meses complicados por todo lo ocurrido entre ella y el cantante Zayn Malik con el que tiene una hija de 20 meses de nombre Khai, Gigi Hadid ha decidido poner al mal tiempo buena cara y celebrar su 27º cumpleaños por todo lo alto. Lo ha hecho con un fiestón de esos que no se olvidan y claro, el look no podía no estar a la altura.

La modelo ha deslumbrado con un look que solo ella podía permitirse, uno completamente blanco gracias a un delicado conjunto realizado en encaje compuesto por pantalón de campana, corsé y abrigo largo que ha acompañado de unos zapatos de tacón tipo stilettos también de impoluto blanco y una buena colección de joyas entre las que destacaban una serie de collares de perlas en el cuello y un par de finas cadenas doradas que caían a la altura de la cintura. Pura inspiración para las amantes del estilo bohemio.

Pero el de Gigi Hadid no ha sido el único estilismo inspirador de la fiesta. Zero Bond, el exclusivo club de Nueva York en el que ha tenido lugar el evento ha congregado a numerosos familiares y amigos de la top con motivo de su gran día, hasta tal punto que podemos afirmar que se ha convertido en el epicentro de la moda de las últimas horas.

No ha habido celebrity que no haya dejado su impronta con su look, sobre todo porque, siendo todos ellos de lo más interesantes, cada una de las mujeres ha sabido ofrecernos un planteamiento completamente diferente con ellos.

Blake Lively

No sabemos si en algún momento de la noche ejerció de camarera porque hace unos días la propia Gigi Hadid bromeó en el Instagram de la actriz escribiendo la siguiente frase en los comentarios a un video en el que se veía a esta preparando un cóctel: "Hola, ¿cuál es tu tarifa por 3 horas como bartender para el fin de semana de mi cumpleaños?" Y agregó, "Nada pega como uno mezclado por B", pero lo que sí sabemos es que la que fuera protagonista de Gossip girl fue una de las estrellas de la velada.

Lo fue con un minivestido ajustado en color púrpura que acompañó de complementos en rojo, haciendo así del color block que tanto juego vuelve a dar esta primavera el leit motiv de su estilismo.

Bella Hadid

Muy diferente fue el look de la hermana de la homenajeada, Bella Hadid. Ya sabemos del gusto de la modelo por las tendencias dosmileras y, en concreto, por la estética colegial, de ahí que se decantara por un dúo en tono gris oscuro formado por un top sin mangas y micro-minifalda tableada a la última. Lo acompañó de unas botas altas de tacón con acabado en punta y un peinado que nos lleva automáticamente a nuestra adolescencia: melena suelta y una diadema en zigzag que está llamada a regresar a nuestro día a día.

Emily Ratajkowski

El de Emily Ratajkowski ha sido otro de los rostros conocidos del gran día de Gigi Hadid. En su caso, la tendencia que defendió fue la del cut out con un vestido de punto naranja con base azul sin mangas y de largo midi que solo necesitó unas sandalias de tiras negras y un bolso con cadenas como acompañantes.

Además de sus padres, Mohamed Hadid y Yolanda Hadid, y su hermano Anwar, tampoco faltaron a la fiesta de Gigi Hadid compañeras de profesión como Helena Christensen o Martha Hunt.