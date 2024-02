Sofisticado y pura tendencia: el complemento que necesitan las mujeres de más de 60 años para triunfar esta temporada

Existen infinidad de maneras de incorporarlo en el street style, desde un abrigo de pelo, en un jersey o en unos pantalones, aunque para muchas mujeres de más de 60 años la mejor opción pasa por los complementos, en concreto unos botines con estampado animal y que tienen la peculiar capacidad de transformar un look sencillo en algo mucho más atrevido y contemporáneo, demostrando que el estilo no tiene edad. La prueba de que su regreso es ya una realidad imparable es darse una vuelta por las tiendas y comprobar cómo el animal print protagoniza los escaparates y zonas destacadas y, en concreto, unos que hemos fichado en las rebajas de Parfois y que son una oportunidad única de hacer de un look sencillo algo verdaderamente 'chic'.